Preps roundup: April 6

Softball

Harvey-Wells County - 23

Dakota Prairie - 1

West Fargo Sheyenne - 19

Devils Lake - 1

Baseball

Fargo South 12

Devils Lake - 6

Fargo South - 11

Devils Lake - 5

Midkota/Dakota Prairie/Lakota/GCC vs. Sheyenne-New Rockford - POSTPONED

Track and field

Valley City girls invite

Team score: 5th Devils Lake 74 points

100M

5th Annika McCarthy (DL) 13.26

12th Gabby Tangedal (DL) 13.91

37th Keelie McCloud (DL) 15.42

50th Cavanaugh Kaydra (DL) 18.29

200M

2nd Annika McCarthy (DL) 27.49

14th Gabby Tangedal (DL) 29.22

29th Isabella Tangedal (DL) 30.65

35th Katelyn McLaurin (DL) 31.32

40th Keelie McCloud (DL) 32.03

43 Chaylee Hewson (DL) 32.05

400M

6th Isabella Tangedal (DL) 1:10.80

7th Chaylee Hewson (DL) 1:11.06

9th Gabby Tangedal (DL) 1:11.12

13th Hallie Fritel (DL) 1:17.30

800M

8th Gabrielle McLaurin (DL) 2:42.98

9th Kayla Britsch (DL) 2:45.15

15th Anna Shock (DL) 2:51.11

23rd Hallie Fritel 3:06.26

1600M

7th Kayla Britsch (DL) 5:56.83

13th Anna Shock (DL) 6:30.74

4x200 relay

4th Gabby Tangedal, Annika McCarthy, Isabella Tangedal, Chaylee Hewson 1:58.08

4x400 relay

1st Ramsey Brown, Kiya McLaurin, Annika McCarthy, Isabella Tangedal 4:32.14

4x800 relay

2nd Kiya McLaurin, Gabrielle McLaurin, Hallie Fritel, Ramsey Brown 10:40.04

Shot put

4th Larissa Klitzke (DL) 33' 1.5"

8th Erica Nelson (DL) 29' 10"

19th Alaina Anderson (DL) 24' 6.5"

30th Elia Paulson (DL) 22' 3"

35th Talayna Alberts (DL) 21' 2"

36th Tina Schneider (DL) 21' 1"

53rd Addison Gobble (DL) 17' 4.5"

Discus

3rd Erica Nelson 85' 8"

7th Larissa Klitzke 82' 3"

21st Elia Paulson 62' 5"

27th Alaina Anderson 59' 1"

37th Eliza Paulson 53' 3"

51st Talayna Alberts 47' 9"

55th Tina Schneider 42' 9"

Javelin

3rd Erica Nelson 97' 11"

10th Larissa Klitzke 77' 1"

22nd Alaina Anderson 57' 9"

29th Elia Paulson 47' 9"

34th Addison Gobble 38' 9"

High jump

4th Ramsey Brown 4' 5"

4th Katelyn McLaurin 4' 5"

Long jump

23rd Keelie McCloud 13' 5.5"

Triple jump

7th Katelyn McLaurin 28' 7.5"

