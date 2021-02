Preps roundup: Feb. 26

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

Harvey Wells/County 60, Benson County 55

Harvey/Wells County - 17, 13, 12, 18 - 60

Benson County - 15, 13, 16, 11 - 55

Harvey/Wells County -- Erickson 11 5-6 27, T. Grossman 6 4-4 16, Tipton 4 0-0 11, T. Grossman 1 0-0 2, Monge 1 0-1 2, Fike 1 0-0 2. Totals 24 9-12 60.

Benson County -- Anderson 7 1-3 21, Bisbee 1 0-0 14, Fischer 3 4-8 10, Wentz 4 0-0 8, Olson 1 0-0 2. 16 5-12 55.

3-pointers: Harvey/Wells County 1 (Tipton 1). Benson County 6 (Bisbee 4, Anderson 2).

New Rockford-Sheyenne - 23, 16, 20, 4 - 63

Warwick - 5, 10, 16, 22 - 53

New Rockford-Sheyenne -- Ulrich 4 6-7 23, Berglund 5 2-2 15, Grann 4 0-0 14, Walford 0 3-4 6, Jensen 2 0-0 4, Johnson 0 1-2 1. Totals 15 12-18.

Warwick -- Hill 9 4-6 28, Fassett 5 1-2 11, Bigtrack 0 0-0 6, McKay 1 0-0 5, Lenior 1 1-2 3. Totals 16 6-10 53.

3-pointers: New Rockford-Sheyenne 7 (Ulrich 3, Grann 2, Berglund 1, Walford 1). Warwick 5 (Hill 2, Bigtrack 2, McKay 1).

Dakota Prairie - 15. 18, 9, 19 - 61

Lakota - 15, 9, 8, 17 - 49

Dakota Prairie -- Syverson 7 2-3 16, Stein 0 7-9 15, Hanson 1 1-2 15, Lenz 1 1-2 6, Haakenson 1 0-0 5, Jorde 1 0-2 4. Totals 12 11-18 61

Lakota -- Ferguson 8 2-4 18, Baumgarn 2 0-0 7, R. Steffan 0 0-0 6, Thompson 3 0-0 6, J. Steffan 2 1-1 5, Hendrickson 0 4-6 4, Gibson 0 0-0 3. Totals 15 7-11 49.

3-pointers: Dakota Priaire 8 (Hanson 4, Stein 2, Lenz 1, Haakenson 1). Lakota 4 (R. Steffan 2, Baumgarn 1, Gibson 1)

North Star - 17, 17, 17, 12 - 63

Rolette/Wolford - 13, 11, 13, 12 - 49

North Star -- D. Hagler 4 0-0 14, P. Simon 2 0-1 13, H. Hagler 5 2-3 12, Wagenman 1 4-6 9, Svir 2 2-2 6, Nikolaisen 1 0-0 5, K. Simon 1 1-2 3, Nicholas 0 1-2 1. Totals 16 10-16 63.

Rolette/Wolford -- Belgarde 11, Casarant 9, Tastad 8, Poitra 6, Grant 5, Mattson 3, Ortiz 3, Yoder 2, Kraft 2. Totals 10 11-13 49.

3-pointers: North Star 7 (P. Simon 3, D. Hagler 2, Nikolaisen 1, Wagenman 1). Rolette/Wolford 6.

