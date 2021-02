Preps roundup: Feb. 12

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

Dakota Prairie - 23, 15, 15, 12 - 63

Park River/Fordville-Lankin - 9, 19, 16, 14 - 58

Dakota Prairie (8-8, 4-3) -- Stein 34, Syverson 10, Lenz 8, Jorde 4, Haakenson 3, Hanson 3, Joramo 1. Total 63

Park River/Fordville-Lankin (2-14, 2-11) -- Hagen 25, Olson 12, Rosinski 9, Halvorson 5, Koenig 3, Beneda 2, Shirek 2. Total 58

Fargo Davies - 49, 45 - 94

Devils Lake - 20, 18 - 38

Fargo Davies (12-4, 12-3) -- Hektner 7 0-2 20, Davis 1 3-7 17, Motschenbacher 2 0-0 16, Sauvageau 4 2-3 10, Klabo 2 0-0 7, Bara 0 2-2 5, Drummond 1 0-0 5, Brown 1 2-2 4, Prudhomme 2 0-2 4, Froslie 0 0-0 3, Witte 1 0-0 2, Braaflat 0 1-2 1. Totals 21 10-20 94.

Devils Lake (0-13, 0-13) -- Heilman 3 3-3 9, H. Hofstad 2 0-0 7, Enget 3 0-2 6, Newton 2 1-2 5, Baeth 2 0-0 4, D. Hofstad 1 2-2 4, Gerfroh 0 0-0 3. Totals 13 6-9 38.

3-pointers: Fargo Davies 14 (Davis 4, Motschenbacher 4, Hektner 2, Barta 1, Klabo 1, Drummond 1, Froslie 1). Devils Lake 2 (H. Hofstad 1, Gefroh 1).

Girls basketball

Benson County -9, 7, 10, 13 - 39

New Rockford-Sheyenne - 7, 15, 4, 8 - 34

Benson County -- Neppl 3 4-4 13, Schwanke 3 1-5 9, Williams 0 0-0 9, Tofsrud 0 0-0 3, Nelsen 1 0-1 2, Tollerud 1 0-0 2. Totals 8 5-10 39.

New Rockford-Sheyenne -- Bjerke 3 0-2 15, Demester 2 0-2 7, Cudworth 2 0-0 4, Belquist 2 0-0 4, Longnecker 0 2-2 2, Heinz 0 1-2 1, Hopfauf 0 1-2 1. Totals 9 4-10 34.

3-pointers: Benson County 6 (Williams 3, Neppl 1, Schwanke 1, Tofsrud 1). New Rockford-Sheyenne 4 (Bjerke 3, Demester 1).

Nelson County - 23, 27, 18, 16 - 84

Warwick - 18, 7, 16, 18 - 59

Nelson County -- Baumgarn 2 1-2 32, Johnson 3 2-2 20, Emory 5 4-4 14, Ellingson 1 1-2 5, K. Lippert 1 0-0 5, P. Lippert 0 0-0 3, McKay 0 0-0 3. Totals 14 8-10 84.

Warwick -- Hunt 6 4-5 19, Jackson 1 2-2 16, Belgarde 3 0-0 12, Anderson 4 0-0 8, Clark 1 0-0 2, Alberts 0 2-2 2. Totals 15 8-9 59.

3-pointers: Nelson County 16 (Baumgarn 9, Johnson 4, P. Lippert 1, K. Lippert 1, McKay 1). Warwick 7 (Jackson 4, Belgarde 2, Hunt 1).

North Star/Starkweather - 9, 16, 14, 12 - 51

Rolette/Wolford - 7, 8, 6, 10 - 31

North Star/Starkweather -- Hagler 31, Nyhagen 12, Staus 4, Miller 2, Martin 2. Total 51

Rolette/Wolford -- Boucher 10, Smith 8, Peltier 7, Tastad 4, Heinz 2. Total 31.

Girls Hockey

Bismarck - 3

Devils Lake - 2

