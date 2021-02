Preps roundup: Feb. 9

Staff Report

Boys basketball

North Star/Starkweather - 13, 14, 20, 18 - 65

Saint John - 8, 4, 22, 17 - 51

North Star/Starkweather (9-7, 3-2) -- Wagenman 4 3-7 17, H. Hagler 7 2-4 16, D. Hagler 5 2-3 15, Nikolaisen 0 9-10 12, P. Simon 1 1-2 3, Svir 1 0-0 2. Totals 18 17-26 65.

Saint John (6-7, 3-2) -- Dunn 1 3-5 23, Monette 0 2-2 11, Baker 2 1-2 5, Charbonneau 0 1-2 4, Z. Parisien 0 0-0 3, J. Parisien 1 0-2 2, Lafountain 1 0-0 2, Belgarde 0 1-2 1. Totals 5 8-16 51.

3-pointers: North Star/Starkweather 4 (Wagenman 2, D. Hagler 1, Nikolaisen 1). Saint John 11 (Dunn 6, Monette 3, Carbonneau 1, Parisien 1).

Fargo North - 47, 34 - 81

Devils Lake - 21, 36 - 57

Fargo North (7-9) -- May 5 1-2 17, Manly 5 1-5 14, Zeller 5 3-3 13, Brosius 4 2-3 11, Loberg 3 1-2 10, Lujan 0 0-0 6, Armstrong 2 0-0 4, Cody 1 1-1 3, Carlson 0 3-4 3. totals 25 13-19 81.

Devils Lake (0-12) -- Heilman 5 5-8 15, Newton 3 0-1 9, Baeth 4 0-0 8, H. Hofstad 0 4-4 7, D. Hofstad 0 2-2 5, Enget 1 0-2 5, Bryce-Volk 1 0-0 5, Elfman 0 0-0 3. Totals 14 11-19 57.

3-pointers: Fargo North 6 (Lujan 2, May 2, Loberg 1, Manly 1). Devils Lake 6 (Elfman 1, D. Hofstad 1, H. Hofstad 1, Newton 1, Bryce-Volk 1, Enget 1).

No. 1 Four Winds/Minnewaukan - 77

Rugby - 66

*Indians junior Jayden Yankton crosses 1,000 point marker

No. 5 Langdon/Edmore/Munich - 75

Rolette/Wolford - 28

Benson County - 55

Dakota Prairie - 42

New Rockford-Sheyenne - 56

Hatton/Northwood - 55

Girls basketball

No. 2 Devils Lake - 73

Fargo North - 27

Boys hockey

West Fargo - 4

Devils Lake - 3 OT

