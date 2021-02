Preps roundup: Feb. 6

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

No. 5 Langdon/Edmore/Munich - 30,18, 23, 17 - 88

Oak Grove - 23, 14, 20, 25 - 82

Langdon/Edmore/Munich (13-2, 3-0) -- S. Romfo 7 11-14 25, G. Romfo 6 0-0 21, J. Worley 5 0-0 13, Tetrault 3 2-2 11, Kingzett 3 0-1 9, Goodman 0 0-0 9. Totals 24 13-18 88.

Oak Grove (9-7, 5-2) -- Senson 6 6-8 21, Bakkegard 3 1-2 13, Rodrigeuz 2 1-3 11, Caud 4 1-2 9, Saunders 1 0-0 8, Martinson 1 2-2 7, Deitz 2 0-1 7, Boehning 0 0-0 3, Asche 0 0-0 3. Totals 17 11-17 82.

3-pointers: Langdon/Edmore/Munich 9 (G. Romfo 3, Goodman 3, Tetrault 1, Kingzett 1, J. Worley 1). Oak Grove 11 (Rodrigeuz 2, Saunders 2, Bakkegard 2, Boehnig 1, Martinson 1, Asche 1, Swenson 1, Deitz 1).

North Star/Starkweather - 17, 10, 11, 16 - 64

Harvey/Wells County - 12, 14, 11, 14 - 51

North Star/Starkweather (8-7, 2-2) -- Wagenman 6 2-3 20, D. Hagler 3 5-6 14, Nikolaisen 1 0-0 11, H. Hagler 3 0-0 6, Nicholas 0 0-0 6, P. Simon 1 1-2 3, K. Simon 1 0-0 2, Svir 1 0-3 2. Totals 16 8-14 64

Harvey/Wells County (5-9, 3-4) -- Totals 26 6-9 51.

3-pointers: North Star/Starkweather 8 (Nikolaisen 3, Nicholas 2, Wagenman 2, D. Hagler 1). Harvey/Wells County 5.

No. 1 Four Winds/Minnewaukan - 11, 21, 17, 20 - 69

RV Powers Lake - 16, 11, 17, 20 - 64

Girls basketball

Benson County - 53

Griggs-Midkota - 37

Velva - 40

No. 8 Langdon/Edmore/Munich - 36

North Star/Starkweather - 50

Bottineau - 40

Nelson County - 62

Hatton/Northwood - 39

Send your stats and scores to JGWilliams1@gannett.com.