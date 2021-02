Preps roundup: Feb. 2

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

No. 1 Four Winds/Minnewaukan - 25, 14, 24, 8 - 71

Harvey/Wells County - 9, 2, 10, 8 - 29

New Rockford-Sheyenne - 19, 12, 9, 16 - 56

Benson County - 15, 4, 6, 15 - 40

RV Dunseith - 23, 26, 14, 19 - 82

North Star/Starkweather - 19, 19, 15, 24 - 77

Dakota Prairie - 12, 16, 10, 21 - 59

Lakota - 12, 11, 15, 7 - 45

Dakota Priaire (7-6, 4-2) -- Stein 25, Syveerson 14, Hanson 13, Haakenson 5, Lenz 2. Total 59.

Lakota (2-9, 1-5) -- Stefan 20, Hendrickson 10, Gibson 8, Baumgarn 3, Thompson 2, Ferguson 2. Total 45.

Boys hockey

Fargo Davies - 3, 3, 2 - 8

Devils Lake - 1, 1, 0 - 2

More:Photos: Devils Lake vs. Grand Forks Central wrestling

Wrestling

Grand Forks Central (GFC) - 40.0

Devils Lake (DL) - 28.0

126: Mason Williams (GFC) over Kaleb Schwandt (DL) (Dec 10-6)

132: Ethan Sprenger (DL) over Noah Morkve (GFC) (Fall 1:29)

138: Hayden Mack (GFC) over (DL) (For.)

145: Colton Young (DL) over Jayden Haake (GFC) (Dec 9-5)

152: Braydon Williams (GFC) over James Charboneau (DL) (MD 14-2)

160: Mike Erickson (GFC) over (DL) (For.)

170: Cyncere Haskins (GFC) over (DL) (For.)

182: Brayden Gerhardt (DL) over Michael Torgerson (GFC) (MD 12-4)

195: Austin Bicker (GFC) over Tyrese Leaf (DL) (Dec 7-0)

220: Dongyu Jin (GFC) over Joey Heiser (DL) (Fall 4:36)

285: Hudson Hodous (DL) over Daniel Suda (GFC) (Dec 3-2)

106: William Sprenger (DL) over Bryce Kelley (GFC) (Fall 1:00)

113: Anton Perales (GFC) over Jenna Gerhardt (DL) (Fall 2:47)

120: Owen Lindstrom (DL) over Gabe Tande (GFC) (Fall 2:21)

Submit your stats and scores to JGWilliams1@gannett.com.