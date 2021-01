Preps roundup: Jan. 30

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

Langdon/Edmore/Munich - 22, 15, 10, 8 - 55

New Rockford-Sheyenne - 16, 19, 7, 9 - 51

Langdon/Edmore/Munich (11-1, 3-0) -- S.Romfo 6 1-3 16, G. Romfo 3 2-3 14, J. Worley 3 0-0 12, Kingzett 0 2-2 8, Tetrault 0 0-0 3, Goodman 1 0-0 2. Totals 13 5-8 55.

New Rockford-Sheyenne (9-5, 5-1) -- Berglund 6 4-5 16, Grann 2 2-2 15, Ulrich 5 4-5 14, Jensen 2 0-0 4, Walford 1 0-0 2. Totals 16 10-12 51.

3-pointers: Langdon/Edmore/Munich 8 (G. Romfo 2, J. Worley 2, Kingzett 2, S. Romfo 1, Tetrault 1). New Rockford-Sheyenne 3 (Grann 3).

Girls basketball

No. 10 Langdon/Edmore/Munich - 46

New Rockford-Sheyenne - 16

Four Winds/Minnewaukan - 64

Midway/Minto - 58

Benson County - 55

Napoleon/Gackle-Streeter - 36

Nelson County - 60

Saint John - 56

Girls hockey

Devils Lake - 2, 0, 2 - 4

Dickinson - 0, 0, 1 - 1

DL goals

1P G - M. White, A - H. Houle, A. Abrahamson

1P G - J. McIvor

3P - G - A. Abrahamson, A - M. White, J. McIvor

3P - G - A. Abrahamson, A - J, McIvor, D. Wagner

Boys hockey

Fargo South/Shanley - 6

Devils Lake - 0

