Preps roundup: Jan. 29

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

Benson County - 14, 20, 9, 22 - 65

Saint John - 14, 11, 18, 15 - 58

Benson County (7-7, 1-4) -- Anderson 8 4-6 32, Fischer 4 6-8 17, Wentz 4 0-0 8, Bisbee 0 3-3 6, Tracy 1 0-0 2. Totals 17 13-17 65.

Saint John (3-5, 0-1) -- Dunn 1 6-9 20, J. Parisien 2 0-0 19, Baker 6 0-2 12, Monette 1 0-2 4, Z. Parisien 1 1-2 3. Totals 12 7-15 58.

3-pointers: Benson County 6 (Anderson 4, Bisbee 1, Fischer 1). Saint John 9 (J. Parisien 5, Dunn 4).

No. 2 Four Winds/Minnewaukan - 22, 19, 26, 16 - 83

Dakota Prairie - 1, 11, 4, 9 - 25

Four Winds/Minnewaukan (11-1, 4-0) -- Walter 9 0-0 18, Yankton 3 4-3 18, Jackson 4 7-10 15, Shaw 4 2-2 10, Lohnes 3 2-2 8, K. Keja 1 0-0 5, Pearson 2 0-0 4, K. Keja 0 0-0 3, LaRock 1 0-0 2. Totals 17 14-18 83.

Dakota Prairie (6-6, 3-2) -- Stein 1 4-6 12, Haakenson 0 0-0 9, Jorde 0 2-2 2, Hanson 1 0-0 2. Totals 2 6-8 25.

3-pointers: Four Winds/Minnewaukan 5 (Yankton 3, K. Keja 1, K. Keja 1). Dakota Priaire 5 (Haakenson 3, Stein 2).

Wahpeton - 32, 41 - 73

Devils Lake - 27, 38 - 65

Wahpeton (7-6, 7-6) -- Desire 7 3-6 23, Tollefson 4 8-8 19, Berndt 1 0-0 11, Manock 4 1-1 9, Hanson 0 1-2 7, Hoerer 2 0-1 4. Totals 18 13-18 73.

Devils Lake (0-10, 0-10) -- H. Hofstad 3 1-2 19, Heilman 7 1-2 15, D. Hofstad 4 1-2 12, Newton 5 1-2 11, Enget 2 1-1 5, Bryce-Volk 0 0-0 3. Totals 21 5-9 65.

3-pointers: Wahpeton 8 (Berndt 3, Desire 2, Hanson 2, Tollefson 1). Devils Lake 6 (H. Hofstad 4, Bryce-Volk 1, D. Hofstad 1).

No. 4 Langdon/Edmore/Munich - 24, 15, 16, 18 - 73

North Star/Starkweather - 6, 12, 16, 16 - 50

Langdon/Edmore/Munich (10-1, 3-0) -- G. Romfo 23, S. Romfo 22, J. Worley 13, Kingzett 5, Goodman 3, J. Romfo 2, R. Worley 2, Tetrault 2, Welsh 1. Totals 20 15-21 73.

North Star/Starkweather (6-6, 1-1) -- D. Hagler 5 2-4 15, H. Hagler 4 0-2 8, Nickolaisen 2 4-6 8, Svir 1 4-4 6, Wagenman 3 0-0 6, Westlind 1 2-2 4, P. Simon 1-2 3. Totals 17 13-20 50.

3-pointers: Langdon/Edmore/Munich 6. North Star 1 (D. Hagler 1).

New Rockford-Sheyenne - 76

Lakota - 41

Girls basketball

No. 2 Devils Lake - 43, 34 - 77

Wahpeton - 33, 31 - 64

Girls hockey

Mandan - 1, 2, 0 - 3

Devils Lake - 1, 0, 1 - 2

