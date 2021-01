Preps roundup: Jan. 19

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

GF Red River - 32, 37 - 69

Devils Lake - 11, 28 - 39

GF Red River (2-8, 2-7) -- Rouekamp 3 5-7 14, Park 2 4-2 12, Kruger 0 0-0 12, Byron 3 4-5 10, Stinson 4 0-0 8, Kraft 2 0-0 7, Arason 0 0-0 3, McQuillan 1 0-0 2, Muizelaar 0 1-2 1. Totals 15 12-18 69

Devils Lake (0-7) -- Enget 2 9-7 11, D. Hofstad 2 0-0 10, Newton 2 1-2 5, Heilman 2 1-4 5, Schenider 0 0-0 3, Gefroh 0 0-0 3, H. Hofstad 1 0-0 2. Totals 9 9-16 39.

3-pointers: GF Red River 9 (Kruger 4, Parks 2, Kraft 1, Arason 1, Rouekamp 1). Devils Lake 4 (D. Hofstad 2, Schnedier 1, Gefroh 1).

No. 4 Langdon/Edmore/Munich - 21, 14, 11, 15 - 61

No. 6 Dunseith - 12, 19, 14, 13 - 58

Girls basketball

Devils Lake - 42, 19 - 61

GF Red River - 29, 30 - 59

Devils Lake (7-0) -- Brown 7 2-4 19, Martinson 6 3-3 18, Dahlen 4 2-2 10, Krogfoss 3- 2-5 8, Gourd 1 2-2 4, Barendt 1 0-0 2. Totals 22 11-16 61.

GF Red River (7-3, 7-2) -- Sondrol 3 3-8 18, Page 4 6-9 17, Fosse 2 6-6 10, Azure 3 0-1 6, Schiller 2 2-2 6, Robson 1 0-0 2. Totals 15 17-24 59.

3-pointers: Devils Lake 2 (Martinson 1, Brown 1). GF Red River 4 (Sondrol 3, Page 1).

New Rockford-Sheyenne - 21, 17, 26, 19 - 83

Cavalier - 11, 8, 21, 19 - 59

Four Winds/Minnewaukan - 14, 15, 15, 10 - 54

Nelson County - 6, 5, 10, 16 - 37

North Star - 7, 7, 17, 17 - 48

St. John - 7, 8, 12, 20 - 47

Benson County - 16, 15, 13, 13 - 57

Rolla - 13, 18, 6, 9 - 46

Girls hockey

Minot - 5

Devils Lake - 0

