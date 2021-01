Preps roundup: Jan. 18

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

North Star - 19, 28, 9, 19 - 62

Park River/Fordville/Lankin - 12, 8, 3, 19 - 43

North Star (5-5, 0-0) -- D. Hagler 10 7-9 33, Nikolaisen 3 1-1 10, Wagenman 3 0-0 9, H. Hagler 3 2-4 8, Prouty 4 0-0 8, Nicholas 1 0-0 5, P. Simon 0 2-2 2. Totals 24 12-16 75

Park River/Fordville/Lankin (1-8, 1-5) -- Hagen 35, Rosinski 15, Olson 8, Shirek 2, Koenig 2. Totals 26 7-9 43.

3-pointers: North Star 5 (D.Hagler 2, Nikolaisen 1, Nicholas 1, Wagenman 1). Park River/Fordville/Lankin 1.

Warwick - 19 ,17, 17, 25 - 78

Benson County - 16, 18, 23, 18 - 75

No. 2 Four Winds/Minnewaukan - 19, 19, 16, 19 - 73

New Rockford-Sheyenne - 12, 15, 19, 7 - 53

Harvey/Wells County - 73

Lakota - 44

Girls basketball

No. 10 Langdon/Edmore/Munich - 11, 14, 22, 18 - 65

Rolette/Wolford - 8, 13, 9, 8 - 38

Send your stats and scores to JGWilliams1@gannett.com.