Preps roundup: Jan. 15

Staff Report

Devils Lake Journal

Boys basketball

New Rockford-Sheynne - 10, 12, 24, 18 - 64

Dakota Prairie - 14, 8, 3, 8 - 34

New Rockford-Sheyenne (5-3, 2-0) -- Ulrich 9 6-8 24, Grann 2 2-1 15, Berglund 5 0-0 13, Jensen 3 0-1 6, Johnson 2 1-2 5. Totals 21 9-12 64

Dakota Prairie (4-4, 1-1) -- Stein 2 2-4 12, Haakenson 2 0-0 7, Hanson 0 0-0 6, Syverson 2 0-0 4, Jorde 1 0-0 2, Lenz 1 0-0 2. Totals 8 2-4 34.

3-pointers: New Rockford-Sheyenne 4 (Grann 3, Berglund 1). Dakota Prairie 5 (Stein 2, Hanson 2, Haakenson 1).

No. 2 Four Winds/Minnewaukan - 20, 15, 20, 10 - 65

Hillsboro/Central Valley - 1, 15, 13, 11 - 40

Girls basketball

No. 7 Kenmare - 14, 15, 17, 12 - 58

Four Winds/Minnewaukan - 21, 13, 8, 8 - 50

No. 9 Langdon/Edmore/Munich - 16, 12, 18, 20 - 66

North Star - 4, 8, 10, 4 - 26

Wrestling

Devils Lake (DL) 43.0

West Fargo Sheyenne (WFS) 20.0

113: Morgan Strandberg (WFS) over Jenna Gerhardt (DL) (MD 11-3)

120: Owen Lindstrom (DL) over Mason Johnson (WFS) (Dec 10-8)

126: Marcus Johnson (WFS) over Kaleb Schwandt (DL) (Fall 1:44)

132: Ethan Sprenger (DL) over Alexander Spray (WFS) (Dec 4-3)

138: Brant Fisk (DL) over Connor Manske (WFS) (Dec 8-4)

145: Kellen Hoornaert (WFS) over Colton Young (DL) (Fall 3:56)

152: Mekhi Dennis (WFS) over Tate Estenson (DL) (MD 12-4)

160: James Charboneau (DL) over Ashton Schaff (WFS) (Fall 1:36)

170: Zach Lange (DL) over Ryder Weigel (WFS) (Fall 1:38)

182: Brayden Gerhardt (DL) over Will Post (WFS) (MD 8-0)

195: Tyrese Leaf (DL) over Logan Wickenheiser (WFS) (Dec 5-1)

220: Joey Heiser (DL) over Dawson Galde (WFS) (Fall 1:42)

285: Hudson Hodous (DL) over (WFS) (For.)

106: William Sprenger (DL) over Carter Zink (WFS) (Dec 7-4)

