Celebrating Four Winds High School Class of 2022

Valedictorian: Myona Dauphinais

Salutatorian: Jayden Yankton

Honor Students:

Adair Deng

Emerald Hawks

Gabriel Jackson

Mahpiya Jackson

Maci Mckay

Jacolby Pearson

Lance Ross

Mallory Yankton

Not pictured are:

Anderson, Jaidelynn

Hegepeth Trevor

Herman, Flora

Kennedy, Rustina

Kennedy, Leann

Longie, Kenyon

Mason, Tara

McKay, Sade

Redroad, Journey

Ross, Sierrah

Thomas, Xander

vivier, Braylon

Graduation: May 27, 2022 at 5:30 p.m. Four Winds High School Gymnasium

Class Motto: “Time to turn these dreams into reality”

Flower: Blue and White Roses

Class Colors: Royal Blue, Black and White