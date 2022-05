Celebrating Devils Lake High School Graduates

CLASS MOTTO: "Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory." -Dr Seuss

CLASS COLORS:Black & White

CLASS FLOWER: Camellia Flowers

Graduation: May 29, 2022 2:00 pm at Devils Lake HS Sports Center

Graduating with honors

Rachel Alexander *

Makenna Baeth **

Miranda Bartlett *

Devon Carlson *

Nathan Carroll *

Payton Coenen *

Emily Crosby **

Rachel Dahlen *

Emily Deplazes *

Zoee Devier *

Jadyn DeWall **

Haley Duncan *

Felicity Erickstad *

Genna Fee **

Jenna Gerhardt **

Giselle Gourd *

Preston Halvorson *

Bridgette Harkness **

Ella Hicks **

Jade Hoey *

Emma Hoover *

Brynn Johnson **

Derek Kitchens *

Jolea Kraft *

Vivianna Kraft *

Collin Lee *

Madison Lehmann **

Isabelle Maritato *

Estreya Matheny *

Mykenzie Orrock *

Elijah Person *

Jillian Peterson *

Caleb Schneider *

Camron Schwab *

Jacob Shomento **

Lily Stokke *

Madison Svedberg *

Parker Swanson *

Emily Tjelta *

Hannah Vaagen **

Averi Van Steenvoort *

Bridger Wayman *

Zachary White *

Rebekah Widmer *

Seth Wold *

**Graduating Highest Distinction-GPA 3.95-4.00

* Graduating Distinction - GPA 3.50-3.949