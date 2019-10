Class 3

District 7

Football

Standings

1. Center, 4-1, 47.6

2. Odessa, 5-0, 46.6

3. So. Boone, 4-1, 39

4. Boonville, 4-1, 38.7

5. Oak Grove, 2-3, 31.65

6. St. Michael, 2-3, 26.4

7. Pleasant Hill, 0-5, 23.19

8. Clinton, 0-5, 18.5

Friday, Sept. 27

Boonville 35, Osage 14

St. Michael the Archangel 38, Southeast 14

Bolivar 28, Center 12

Odessa 42, Oak Grove 10

Warrensburg 28, Pleasant Hill 24

Hallsville 33, Southern Boone 21

Mexico 62, Clinton 6

Friday, Oct. 4

Versailles at Boonville

Center at Clinton

Oak Grove at Pleasant Hill

Excelsior Springs at Odessa

Osage at Southern Boone

St. Michael the Arch Angel at Midway

Tri-County

Conference Football

Standings

Over. Conf.

Blair Oaks 5-0 3-0

Hallsville 4-1 3-0

Boonville 4-1 2-1

So. Boone 4-1 2-1

Osage 2-3 1-2

California 1-4 1-2

Versailles 0-5 0-3

Eldon 0-5 0-3

Friday, Sept. 27

Boonville 35, Osage 14

Hallsville 33, Southern Boone 21

Blair Oaks 56, Eldon 6

California 33, Versailles 30

Friday, Oct. 4

Versailles at Boonville

Osage at So. Boone

Blair Oaks at Hallsville

California at Eldon