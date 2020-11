The following are students named to the honor roll for the first quarter of the 2020-21 academic year at Rolla Junior High.

Seventh Grade

Elijah Abbott, Alysia Adame, Emma Adams, Yagoot Algraiw, Mohammed Alshebly, Janat Alwakwak, Immanuel Awuah-Offei, Carissa Ayres, Lukas Barnes, Hailey Beisser, Ethan Bodenhamer, Emil Bohner, Kadence Border, Grayson Bowen, Hadyn Brooks, Isaac Brooks, Ethan Brown, Landon Brown, Noah Brown, Tyce Brown, Elijah Burken, Emma Calvert, Boston Campbell, Benjamin Casey, Reese Castle, Ava Cavender, Charlee Chance, Abigail Chinn, Tyler Cifarelli, Nathan Clayton, Cash Cochran, Gabriella Cook, Rebekah Cook, Addison Corey, Ruger Covey, Haiden Cramer, Holden Creech, Carter Crowell, Madyson Curtis, Sophie Denbo, Nikhil Desai, Jayden Dishman, Madelyn Doyel, Sabrina Doyel, Anna Dunstedter, Basmalah Elgawady, Reyna Elshiekh, Hayden Emory, Lilly Evans, Wyatt Evans, Keon Fitzsimmons, Jessica Fleck, Skylar Foley, Kylee Fone, Willow Frizzell, Peyton Fuller, Tristen Furse, Maggie Garcia, Allainya Gehlert, Jailynn Geist, Cooper Gideon, Alyssa Gosche, Drake Graen, Jacob Green, Dominic Griffin, Olivia Grisham, Carter Gurley, Colton Haas, Victoria Haffer, Hannah Hamer, Michael Hamer, Scout Hargis, Owen Harris, Kylie Hawkins, Izayik Heimburger, Makiah Herbert, Haylee Hodges, Arianna Horn, Ryan Housewright, Dyllen Hubbs, Stormie Hussey, Ayotolunifesi Ilesanmi, Samantha Inskip, Nicholas Jennings, Connor Johnson, Willa Johnson, Elora Kallman, Trinitee Kampschmidt, Alyssa Kelly, Caroline Kestle, Tatum Kiersz, Claire Kilgore, Chloe Kissinger, Emme Knorr, Abigail Kriete, Kendall Langley, Paxton Ledbetter, Riker Lemasters, Cooper Light, Ada Loughridge, Chloe Loughridge, Landon Lukefahr, Nathan Lynch, Lynley Mackay, Arshia Malhotra, Seth Mallory, Cameron Martensen, Jayden Mayberry, Chance McDonald, Wyatt McDonald, Catence McPherson, Carson Mickem, Sadie Morrison, Gregory Mrozowicz, Isabella Nash, Michael Olson, Levi Owens, Hailee Park, Diti Diana Patel, Ethan Pax, Mackenzie Plummer, Alexandria Pohlsander, Helena Potter, Gemma Rackham, Keaton Renaud, Adalina Rioux, Kirk Roberts, Graham Schaible, Landen Schivitz, Emma Schwartze, Kiara Sederburg, Levi Sells, Jacob Shangraw, Cheyenne Sherwood, Jordan Shults, Jace Skyles, Aiden Smith, Easton Smith, Myranda Smith-Boles, Pandora Sneathen, Samson Staley, Ayden Stallings, Mackenzie Stanley, Sydney Stoltz, Mira Stuckey, Madelyn Sullivan, Mason Taylor, Alicia Tennyson, Carsyn Thom, Jenson Thomas, Anna Walker, Grayson Wallace, Jerry Wang, Summer Warren, Reese Wassilak, Grayden Webber, Treyvin White, Zelda Whitehead, Vittoria Wiley, Chance Wilkins, Scott Williams, Ethan Wilson, Sophia Yang, Trenton Young, Kody Zeugin, David Zhang.

Eighth Grade

Jesalyn Acevedo, Kayla Ackland, Sedona Adamson, Nathaniel Aguilarleon, Sarah Alamaldein, Ryan Alderfer, Mohamed Algraiw, Molly Allison, Yousif Alshebly, Ayat Alwakwak, Trinity Atton, Braxton Bahr, Ayden Bailey, Madison Balter, Kaleb Barnes, Caleb Bell, Hannah Bell, Ian Bell, Carson Black, Nathaniel Black, Sawyer Black, Brooke Bleckman, Austin Bramel, Easton Brown, Olivia Campbell, Audra Clayton, Haylee Coffman, Chelsea Colench, Kayla Crain, Hannah Crider, Nash Crouch, Krystal Cunningham Gray, Anastasia Dalton, Emma Daniels, Apryl Decker, Kaleb Dobcinski, Eva Dunn, Remington Effinger, Loveonna Elliott, Ashlie Estrada, Hayden Faulkner, Emma Fontenot, Wyatt Ford, Joseph Foster, Amber Frost, Carter Gann, Sailor Garrison, Bailey Garthoeffner, Anaiah Gehlert, Caplynn Gideon, Christopher Giza, Azriel Graen, Benjamin Gray, Antonis Harris, Seth Harris, Owen Harrison, Zemynia Heimburger, Kyjha Henry, Hailey Hilden, Konnor Ho, Hallye Hodges, Noah Holzerland, Joshua Homan, Kaylynn Hormberg, Brody Housewright, Joseph Huhn, Hunter Humphrey, Anthony Hussey, Raycee Hussey, Ethan Hutson, Amiah Inda, Olivia Inda, Alyssa Inman, Kylan Jamison, Malia Johnson, Olivia Johnson, Austin Jones, Chayton Jordan, Nicholas Karmann, Mikalah Kean, Ivan Khilkevich, Kayden Kinder, Brystol Klossner, Seth Kuhlman, Abdrwaf Lemnifi, Ella Lewis, Faith Light, Lillie Light, Tyler Litz, Emily Liu, Austin Long, Angela Lopez, Olivia Loudis, Savannah Mallery, Nathaniel Mattocks, Anne McKee, Caleb McPherson, Anthony Melchor, Tess Menand, Ruben Meraz, Tristan Michno, Delaney Miller, Morgan Moats, McKenna Moore, Elloise Moreland, Maria Mousadakos, Brian Nichols, Abdelmenam Oun, Olivia Park, Taylor Parker, Ashley Parks, Bailie Parsons, Lily Parton, Trevor Pelc, Nicholas Petersen, Kaitlin Pine, Thomas Pratz, John Price, Annabella Pulliam, Gabrielle Qualls, Locke Rackham, Corryn Ray, Kaden Reedy, Trustin Richards, Chloyann Ridings, Kaylee Riegel, Jesus Rivera, Lauren Robinson, Makenzie Robinson, Lillian Rodriguez, Danna Rogers, John Rogers, Noah Rogerson, Kathryn Royer, Addison Salazar, Christian Sanders, Hayden Sandifer, Marri Saultz, Zoey Scarbrough, Hannah Scholz, Eleanor Schott, Gregory Shangraw, Audrey Smith, Kaydence Smith, Katelyn Sovocool, Jagger Stinson, Brycelynn Swafford, Autumn Swift, Morgan Swift, Jaden Thurman, Serenity Tildford, Sophie Timmons, Alora Toole, Lily Vail, Greta Vogel, Makayla Voight, Joyana Wallis, Wyatt Waneka, Kaylyn Wang, Alexus Warden, Chance Warden, Pheobe Warren, Madison Waterman, Lillian Webb, Jalen White, Brooke Whittaker, Brooke Wilson, Dalton Wilson, Garrett Wilson, Brody Wood, Jack Wright, Olivia Young.