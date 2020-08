This weekend’s sports broadcast highlights

Saturday’s Television

• Rugby: NRL (Australia): Penrith at Manly Warringah, 4:30 a.m., FS1 (Comcast 43)

• Golf: European Tour The Hero Indian Open, 6 a.m., GOLF (27)

• Tennis: Ultimate Tennis Showdown, 7:30 a.m., Tennis (277)

• Motorsports: Formula 1 British Grand Prix qualifying, 7:55 a.m., ESPN2 (29)

• Golf: PGA WGC-FedEx St. Jude Invitational, 11 a.m., GOLF (27)

• NHL: New York Rangers vs. Carolina, 11 a.m., NBCSN (46)

• NBA: Miami vs. Denver, noon, ESPN (13)

• Horse racing: NYRA Saratoga Live, noon, 3 p.m., FS1 (43)

• Lacrosse: PLL: Atlas vs. Redwoods, noon, NBCSN (46)

• Golf: PGA WGC-FedEx St. Jude Invitational, 1 p.m., KCTV 5 (3)

• Golf: Champions Tour Ally Challenge, 1 p.m., GOLF (27)

• World Team Tennis: New York vs. Philadelphia, 1 p.m., CBSSN (274)

• Tennis: Ultimate Tennis Showdown, 1:30 p.m., Tennis (277)

• NHL: Chicago vs. Edmonton, 2 p.m., KSHB 41 (8)

• Motorsports: MotoAmerica Superbike: Michelin Raceway Road Atlanta, 2 p.m., FS1 (43)

• Horse racing: NYRA Saratoga Live, 2 p.m., 5 p.m., FS2 (740)

• NBA: Oklahoma City vs. Utah, 2:30 p.m., ESPN (13), FSKC-Plus (925)

• NHL: New York Islanders vs. Florida, 3 p.m., NBCSN (46)

• WNBA: Minnesota vs. Connecticut, 3 p.m., NBA (273)

• Golf: LPGA Drive On Championship, 3:30 p.m., GOLF (27)

• World Team Tennis: Chicago vs. Orlando, 4 p.m., CBSSN (274)

• NBA: New Orleans vs. Los Angeles Clippers, 5 p.m., ESPN (13)

• MLB: Cincinnati at Detroit, 5 p.m., FS1 (43)

• MLB: Boston at New York Yankees, 6 p.m., WDAF 4 (6)

• Golf: PGA Barracuda Championship, 6 p.m., GOLF (27)

• Horse racing: Trackside Live, 6 p.m., NBCSN (46)

• MLB: Chicago White Sox at Royals, 6 p.m., FSKC (48)

• WNBA: Washington vs. Chicago, 6 p.m., NBA (273)

• NHL: Pittsburgh vs. Montreal, 7 p.m., KSHB 41 (8)

• Major League Soccer: MLS Is Back Tournament quarterfinal: San Jose vs. Minnesota United, 7 p.m., ESPN2 (29)

• WNBA: Los Angeles vs. Seattle, 7 p.m., CBSSN (274)

• NBA: Los Angeles Lakers vs. Toronto, 7:30 p.m., ESPN (13)

• Horse racing: Breeders’ Cup Challenge Series: Grade I Bing Crosby Stakes, 8 p.m., NBCSN (46)

• Boxing: Stephen Fulton vs. Angelo Leo (super bantamweights), 8 p.m., Showtime (218)

• Rugby: NRL (Australia): Parramatta at Canterbury, 8 p.m., FS2 (740)

• MLB: Texas at San Francisco (in progress), 9 p.m., MLB (272)

• Major League Soccer: MLS Is Back Tournament quarterfinal: New York City FC vs. Portland, 9:30 p.m., FS1 (43)

• NHL: Winnipeg vs. Calgary, 9:30 p.m., NBCSN (46)

• Rugby: Super Rugby (New Zealand): Dunedin at Auckland, 10:30 p.m., ESPN2 (29)

• Rugby: NRL (Australia): Newcastle at Melbourne, 1 a.m. (Sunday), FS2 (740)

• Pro baseball: KBO (Korean League): Hanwha at LG, 2:55 a.m. (Sunday), ESPN (Comcast 13)

Saturday’s Radio

• MLB: Chicago White Sox at Royals, 6 p.m., KCSP (610 AM)

Sunday’s Television

• Golf: European Tour The Hero Indian Open, 6 a.m., GOLF (27)

• Motorsports: Formula 1 British Grand Prix, 8:05 a.m., ESPN (13)

• Tennis: Ultimate Tennis Showdown, 10 a.m., 2 p.m., Tennis (277)

• Motorsports: IMSA WeatherTech Sports Car Championship: Road America, 11 a.m., KSHB 41 (8)

• Lacrosse: PLL: Archers vs. Whipsnakes, 11 a.m., NBCSN (46)

• World Team Tennis: Championship, 11 a.m., KCTV 5 (3)

• WNBA: Phoenix vs. New York, noon, ESPN (13)

• Golf: PGA WGC-FedEx St. Jude Invitational, noon, GOLF (27)

• MLB: New York Mets at Atlanta, noon, TBS (50)

• Horse racing: NYRA Saratoga Live, noon, FS2 (740)

• MLB: Chicago White Sox at Royals, 1 p.m., FSKC (48)

• NHL: Arizona vs. Nashville, 1 p.m., USA (52)

• Golf: PGA WGC-FedEx St. Jude Invitational, 2 p.m., KCTV 5 (3)

• NHL: Philadelphia vs. Boston, 2 p.m., KSHB 41 (8)

• Golf: Champions Tour Ally Challenge, 2 p.m., GOLF (27)

• Motorsports: MotoAmerica Superbike: Michelin Raceway Road Atlanta, 2 p.m., FS1 (43)

• Motorsports: NASCAR Foxwoods Resort Casino 301, 2 p.m., NBCSN (46)

• NBA: Portland vs. Boston, 2:30 p.m., KMBC 9 (12)

• WNBA: Atlanta vs. Indiana, 2:30 p.m., NBA (273)

• Horse racing: NYRA Saratoga Live, 3 p.m., FS1 (43)

• MLB: Los Angeles Dodgers at Arizona, 3 p.m., MLB (272)

• Golf: LPGA Drive On Championship, 4 p.m., GOLF (27)

• WNBA: Dallas vs. Las Vegas, 5 p.m., ESPN2 (29)

• NBA: Sacramento vs. Orlando, 5 p.m., NBA (273)

• NHL: St. Louis vs. Colorado, 5:30 p.m., FSKC (48), NBCSN (46)

• MLB: Boston at New York Yankees, 6 p.m., ESPN (13)

• Golf: PGA Barracuda Championship, 6 p.m., GOLF (27)

• NBA: Milwaukee vs. Denver, 7 p.m., KMBC 9 (12)

• Soccer: Liga MX: Guadalajara at Santos Laguna, 7 p.m., FS1 (43)

• NHL: Columbus vs. Toronto, 7 p.m., NHL (276)

• NHL: Columbus vs. Toronto (in progress), 8 p.m., NBCSN (46)

• NHL: Minnesota vs. Vancouver, 9:30 p.m., NBCSN (46)

• Australian Rules Football: AFL: Collingwood at Fremantle, 3 a.m. (Monday), FS2 (740)

Sunday’s Radio

• MLB: Chicago White Sox at Royals, 1 p.m., KCSP (610 AM)

• Motorsports: NASCAR Foxwoods Resort Casino 301, 2 p.m., ESPN KC (94.5 FM, 1510 AM)

• NBA: Portland vs. Boston, 2:30 p.m., WHB (810 AM)

• MLB: Boston at New York Yankees, 6 p.m., WHB (810 AM)

Monday’s Television

• Australian Rules Football: AFL: Western at Port Adelaide, 4 a.m., FS1 (43)

• NHL: New York Rangers vs. Carolina, 11 a.m., NBCSN (46)

• NBA: Toronto vs. Miami, 12:30 p.m., NBA (273)

• NHL: Winnipeg vs. Calgary, 1:30 p.m., NBCSN (46), NHL (276)

• NHL: Washington vs. Tampa Bay, 3 p.m., NBCSN (46)

• NBA: Oklahoma City vs. Utah, 3 p.m., FSKC-Plus (925), NBA (273)

• NHL: Dallas vs. Vegas, 5:30 p.m., NBCSN (46), NHL (276)

• NBA: Memphis vs. New Orleans, 5:45 p.m., ESPN (13)

• MLB: New York Mets at Atlanta, 6 p.m., FS1 (43)

• NHL: Pittsburgh vs. Montreal, 7 p.m., NBCSN (46)

• MLB: Royals at Chicago Cubs, 7 p.m., FSKC (48)

• NBA: Los Angeles Lakers vs. Utah, 8:05 p.m., ESPN (13)

• NHL: Chicago vs. Edmonton, 9:30 p.m., NBCSN (46)

Monday’s Radio

• NBA: Memphis vs. New Orleans, 5:45 p.m., ESPN KC (94.5 FM, 1510 AM)

• MLB: Royals at Chicago Cubs, 7 p.m., KCSP (610 AM)