Students receive Superstar awards for the month of February.
Each prize winner receives a gift certificate:
— Rosalia Meusch is the winner of the FCNB Superstar Bulldog Award.
— Sarah Young is the winner of the Sunny 104.5/ESPN 107.3/Legends Bank Superstar Bulldog Award.
— John Sutton is the winner of the State Farm Superstar Bulldog Award.
— Paige Gibbs is the winner of the Town & Country Bank Superstar Bulldog Award.
— Imari Pelfrey is the winner of the IHOP Superstar Bulldog Award.
Full list of February Superstar Bulldogs:
ALQEHS, DEEMA
ALZAHRANI, AMAL
ARROYO, JEFFREY
BARTLETT, CHRISTOPHER
BATES, MICHAEL
BELL, CODY
BELL, CODY
BRAND, KATHRYN
BRASHEAR, BRANDON
CAMPBELL, SAVANNAH
CHAN, SZE MING
COOK, LORENA
CORLEY, TANIYA
ELDER, JACE
ELLIOTT, JADEN
EMORY, THOMAS
FENNELL, ZACHARY
FLOYD, EMMA
FRYER, HANNAH
GIBBS, PAIGE
GIBFRIED, EDEN
HARRIS, ALEXIS
HILL, HUNTER
HOCAOGLU, YAGMUR
ISIK, VERONICA
JOYCE, CONNOR
KAELIN, ELIZABETH
KAMPER, LAURYN
KELLEY, COURTNEY
KEYS, ATHENA
KING, CHEYANNE
KOSTI, ANGELINA
LABOYTEAUX, AIDEN
LAMORA, CONNOR
LASHLEY, JOHN
LAWING, RICHARD
LEE, TENAUJAH
LIBHART, CARLI
LOUGHRIDGE, SHANNA
LUCAS, MADISON
LUEBBERT, LEXI
MEUSCH, ROSALIA
MILLER, JUSTIN
MOATS, MALLORY
MORRIS, JOSHUA
MURDOCK, NOAH
MYERS, SKYLER
O'CONNOR, BRYCE
OSBORN, FAITH
PELFREY, IMARI
PHENIX, CARMEN
POLK, HAYDEN
POTTER, ALLIE
RACKHAM, IVORY
RATCLIFF, AARON
RAY, MALACHI
REIS, JOANA
RODGERS, ELLIE
RODGERS, EMMA
SCHMIDT, GAVEN
SHEFFEL, EZRA
SPENCER, SIERRA
STACY, CHASE
SUTTON, JOHN
VAN HOOSE, THOMAS
VARNER, WYATT
VENABLE, TRISTAN
VERRET, PHADRA
WHITESIDES, MAX
WICK, JAMES
WILLY, DAVID
WILSON, CASEY
WILSON, SARAH
YANG, ANGELA
YELTON, SEAN
YOUNG, SARAH