RDN REPORTS

Saturday

Mar 23, 2019 at 1:30 PM Mar 23, 2019 at 2:10 PM


Students receive Superstar awards for the month of February.

Each prize winner receives a gift certificate:

— Rosalia Meusch is the winner of the FCNB Superstar Bulldog Award.

— Sarah Young is the winner of the Sunny 104.5/ESPN 107.3/Legends Bank Superstar Bulldog Award.

— John Sutton is the winner of the State Farm Superstar Bulldog Award.

— Paige Gibbs is the winner of the Town & Country Bank Superstar Bulldog Award.

— Imari Pelfrey is the winner of the IHOP Superstar Bulldog Award.

Full list of February Superstar Bulldogs:

ALQEHS, DEEMA 

ALZAHRANI, AMAL 

ARROYO, JEFFREY

BARTLETT, CHRISTOPHER

BATES, MICHAEL 

BELL, CODY 

BELL, CODY 

BRAND, KATHRYN 

BRASHEAR, BRANDON 

CAMPBELL, SAVANNAH

CHAN, SZE MING 

COOK, LORENA 

CORLEY, TANIYA 

ELDER, JACE 

ELLIOTT, JADEN

EMORY, THOMAS 

FENNELL, ZACHARY

FLOYD, EMMA 

FRYER, HANNAH 

GIBBS, PAIGE

GIBFRIED, EDEN 

HARRIS, ALEXIS 

HILL, HUNTER 

HOCAOGLU, YAGMUR

ISIK, VERONICA 

JOYCE, CONNOR 

KAELIN, ELIZABETH 

KAMPER, LAURYN 

KELLEY, COURTNEY 

KEYS, ATHENA 

KING, CHEYANNE 

KOSTI, ANGELINA

LABOYTEAUX, AIDEN 

LAMORA, CONNOR 

LASHLEY, JOHN 

LAWING, RICHARD 

LEE, TENAUJAH 

LIBHART, CARLI 

LOUGHRIDGE, SHANNA

LUCAS, MADISON

LUEBBERT, LEXI 

MEUSCH, ROSALIA 

MILLER, JUSTIN 

MOATS, MALLORY 

MORRIS, JOSHUA 

MURDOCK, NOAH 

MYERS, SKYLER 

O'CONNOR, BRYCE 

OSBORN, FAITH 

PELFREY, IMARI 

PHENIX, CARMEN 

POLK, HAYDEN 

POTTER, ALLIE 

RACKHAM, IVORY 

RATCLIFF, AARON

RAY, MALACHI 

REIS, JOANA

RODGERS, ELLIE

RODGERS, EMMA 

SCHMIDT, GAVEN 

SHEFFEL, EZRA 

SPENCER, SIERRA

STACY, CHASE 

SUTTON, JOHN

VAN HOOSE, THOMAS 

VARNER, WYATT 

VENABLE, TRISTAN 

VERRET, PHADRA 

WHITESIDES, MAX

WICK, JAMES

WILLY, DAVID 

WILSON, CASEY 

WILSON, SARAH 

YANG, ANGELA 

YELTON, SEAN 

YOUNG, SARAH